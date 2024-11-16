Выбор редакции: пожар в Сортавале и конец света в поселках Карелии

Утром в субботу 16 ноября новость о крупном пожаре в Сортавале сообщил глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин. Позже стали поступать подробности от пожарных.

По прибытию спасателей было установлено, что горит здание в заливе, подход к нему только по мосткам. Тушение осложнялось сильным ветром, а также нахождением газовых баллонов в помещениях здания, которые в последствии стали взрываться. Загорелось и маломерное судно, припаркованное с другой стороны плавучей гостиницы. Корабль и гостиница сгорели почти дотла.

А в это время без электричества остались сразу несколько поселков в Лахденпохском районе. Были одновременно отключены четыре подстанции. Об этом сообщила глава администрации района Оксана Жесткова.

Позже выяснилось, что причиной "конца света" стало одно упавшее дерево, которое повредило высоковольтную линию. В течение нескольких часов с проблемой справились и электричество в поселки вернули.