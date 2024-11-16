Крупный пожар уничтожил гостиницу в Сортавале

В Сортавале сгорела плавающая гостиница. О пожаре на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.

"Крупный пожар уничтожил гостиницу в Сортавала",

- написал Сергей Крупин.

Пожар начался в ночь с пятницы на субботу, огонь охватил плавающую гостиницу и корабль рядом с ней. Он тоже сгорел.

Сергей Крупин поделился видео с пожара. // Фото: скрин с видео Сергея Крупина.