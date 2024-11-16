16 ноября 2024, 10:40
Происшествия

Крупный пожар уничтожил гостиницу в Сортавале

Пожар начался ночью, уничтожены гостиница и корабль

В Сортавале сгорела плавающая гостиница. О пожаре на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.

"Крупный пожар уничтожил гостиницу в Сортавала", 

- написал Сергей Крупин. 

Пожар начался в ночь с пятницы на субботу, огонь охватил плавающую гостиницу и корабль рядом с ней. Он тоже сгорел. 

Сергей Крупин поделился видео с пожара. // Фото: скрин с видео Сергея Крупина. 

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Метки: 
новости Карелии
сортавала
сгорела гостиница
пожар
Сергей Крупин