15 ноября 2024, 21:02
Происшествия

Бытовка опасно повисла на стройке в центре Петрозаводска

Работники стройки в районе моста на Мерецкова находились в опасности

Бытовку для вахтовиков установили так, что она представляла угрозу для людей, занятых на строительстве моста через Лососинку в центре Петрозаводска. Об этом сообщили в трудовую инспекцию Карелии в октябре.

Бытовка была установлена так, что могла просто рухнуть. Это представляло угрозу как людям на площадке, так и внутри помещения.

Вмешалась трудовая инспекция. В итоге бытовку переместили в безопасное место. // фото пресс-службы Госинспекции труда в Карелии

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Метки: 
трудовая инспекция
новости петрозаводска
бытовка