Бытовка опасно повисла на стройке в центре Петрозаводска

Бытовку для вахтовиков установили так, что она представляла угрозу для людей, занятых на строительстве моста через Лососинку в центре Петрозаводска. Об этом сообщили в трудовую инспекцию Карелии в октябре.

Бытовка была установлена так, что могла просто рухнуть. Это представляло угрозу как людям на площадке, так и внутри помещения.

Вмешалась трудовая инспекция. В итоге бытовку переместили в безопасное место. // фото пресс-службы Госинспекции труда в Карелии