Умерла пострадавшая в сегодняшней аварии на трассе в Карелии женщина

84-летняя женщина, пострадавшая утром 15 ноября в аварии в Кондопожском районе, умерла в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Женщина была пассажиром автомобиля «Киа Сид», которым управлял 53-летний водитель.

По версии дорожной полиции, автомобиль «Киа» двигался из Кондопоги в сторону поселка Березовка, водитель не предоставил преимущество автомобилю «Шевроле Круз», двигавшемуся по главной. // фото пресс-служба ГАИ