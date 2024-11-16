Несколько поселков Карелии сегодня остались без электричества

В Лахденпохском районе Карелии сегодня серьезные проблемы с электроснабжением - одновременно отключены четыре подстанции. Об этом сообщила глава администрации района Оксана Жесткова.

Аварийное отключение электричества произошло в Куркиекском, Хийтольском, Элисенваарском поселениях.

Как рассказала глава района, энергетики формируют бригады для выезда на место и ликвидации аварийных ситуаций.