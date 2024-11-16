В карельском поселке отравили 17 собак за три месяца

В минувшую пятницу в поселке Пяозерский Лоухского района убили двух безнадзорных собак - животные съели отраву, оставленную на дороге. Об этом нашей редакции сообщили жители поселка.

«Начиная с лета неизвестные кладут крысиный яд в мясо и разбрасывают отравленную еду на дорогах. За три месяца таким способом убиты уже 17 собак»,

- рассказали местные жители.

Напомним, в августе этого года стая собак атаковала семилетнюю девочку в Пяозерском. Ей потребовалась помощь врачей. Были и другие случаи нападения собак на детей.

Жители поселка Пяозерский опасаются за своих домашних питомцев и выгуливают собак только на поводках. Они убедительно просят депутатов решить вопрос с организацией приюта для бездомных животных.