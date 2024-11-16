16 ноября 2024, 11:21
В карельском поселке отравили 17 собак за три месяца
Бездомных собак в поселке Пяозерский продолжают уничтожать самыми варварскими способами
В минувшую пятницу в поселке Пяозерский Лоухского района убили двух безнадзорных собак - животные съели отраву, оставленную на дороге. Об этом нашей редакции сообщили жители поселка.
«Начиная с лета неизвестные кладут крысиный яд в мясо и разбрасывают отравленную еду на дорогах. За три месяца таким способом убиты уже 17 собак»,
- рассказали местные жители.
Напомним, в августе этого года стая собак атаковала семилетнюю девочку в Пяозерском. Ей потребовалась помощь врачей. Были и другие случаи нападения собак на детей.
Жители поселка Пяозерский опасаются за своих домашних питомцев и выгуливают собак только на поводках. Они убедительно просят депутатов решить вопрос с организацией приюта для бездомных животных.