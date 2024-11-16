Стали известны подробности крупного пожара в Сортавале

Подробности пожара, который произошел в Сортавале 16 ноября, сообщили в 38 пожарно-спасательной части. Рано утром, в 06:57 на пульт диспетчера пожарной охраны через систему 112 поступило сообщение о возгорании строящейся плавучей гостиницы по адресу: г. Сортавала, Фанерный тупик.

На место происшествия был направлен личный состав 38 ПСЧ Сортавалы и ОП 38 ПСЧ п. Хелюля на трёх автомобилях. По прибытию спасателей было установлено, что горит здание в заливе, подход к нему только по мосткам. Тушение осложнялось сильным ветром, а так же нахождением газовых баллонов в помещениях здания, которые в последствии стали взрываться.

Были введены лафетные стволы, однако огонь быстро распространился по всей площади здания. Также позже установлено, что загорелось маломерное судно, припаркованное с другой стороны. Горящее судно прибило к противоположному берегу, организовано его тушение с катера спасателей.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. // Фото, видео: 38 пожарно-спасательная часть Сортавалы.