Частный дом и баня сгорели под Петрозаводском

16 ноября около 4 часов утра загорелись частный дом и баня в СНТ "Радуга" Прионежского района. На их спасение отправились дежурные караулы пожарной части-75 Соломенного совместно с ПСЧ-4 Петрозаводска.

Судя по кадрам, опубликованным в группе "Пожарная часть-75 Соломенное", от построек практически ничего не осталось. Сообщается, что травмированных в результате пожара нет.

По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты.

Пожарные напоминают, что чем раньше будет обнаружен пожар и вызваны подразделения пожарной охраны, тем меньше ущерб. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов - 101, 112).