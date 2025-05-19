19 мая 2025, 22:00
Выбор редакции: обыски у карельского Деда Мороза и «пылевые атаки»
Чем нам запомнился понедельник 19 мая
фото «Петрозаводск говорит»
Обыски у карельского Деда Мороза. Правоохранители искали вовсе не забытый подарок, повод посерьезнее.
Бывшего директора школы осудили после гибели женщины на крыльце здания.
Очередная авария с мотоциклом в городе.
Две школьницы затерроризировали мужчину. Он обратился в полицию в начале мая, а потом взял ситуацию в свои руки. Полиция теперь дает оценку действиям всей этой истории.
Клещи активно нападают. В Карелии выявлен первый случай клещевого боррелиоза - заболел укушенный ребенок.
В Кварцитном жалуются на «пылевые атаки» с местного предприятия. По ночам людям мешает еще и шум.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»