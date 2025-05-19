Выбор редакции: обыски у карельского Деда Мороза и «пылевые атаки»

Обыски у карельского Деда Мороза. Правоохранители искали вовсе не забытый подарок, повод посерьезнее.

Бывшего директора школы осудили после гибели женщины на крыльце здания.

Очередная авария с мотоциклом в городе.

Две школьницы затерроризировали мужчину. Он обратился в полицию в начале мая, а потом взял ситуацию в свои руки. Полиция теперь дает оценку действиям всей этой истории.

Клещи активно нападают. В Карелии выявлен первый случай клещевого боррелиоза - заболел укушенный ребенок.

В Кварцитном жалуются на «пылевые атаки» с местного предприятия. По ночам людям мешает еще и шум.

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