Бывшего директора школы осудили за убившую женщину сосульку

Бывшего директора школы № 6 Александра Навалова осудили после гибели 55-летней Ларисы Иконниковой, на которую вечером 14 января на крыльце школы рухнула наледь. Женщина погибла на месте трагедии. В отношении 36-летнего руководителя учебного заведения завели уголовное дело о халатности. Навалов признал вину.

В Следкоме Карелии 19 мая сообщили, какое наказание вынес суд по делу.

Суд приговорил бывшего руководителя школы к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. © «Петрозаводск говорит»