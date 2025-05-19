19 мая 2025, 19:20
Происшествия

Бывшего директора школы осудили за убившую женщину сосульку

Александра Навалова признали виновным в халатности
суд
фото пресс-служба городского суда

Бывшего директора школы № 6 Александра Навалова осудили после гибели 55-летней Ларисы Иконниковой, на которую вечером 14 января на крыльце школы рухнула наледь. Женщина погибла на месте трагедии. В отношении 36-летнего руководителя учебного заведения завели уголовное дело о халатности. Навалов признал вину.

В Следкоме Карелии 19 мая сообщили, какое наказание вынес суд по делу.

Суд приговорил бывшего руководителя школы к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. © «Петрозаводск говорит»

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