17 июля 2025, 11:45
Происшествия

Осужденному за сосульку-убийцу экс-директору школы ужесточили приговор

Многодетная семья экс-директора школы, на крыльце которой от наледи погибла женщина, не может позволить себе отдых на море и с трудом живет на зарплату учителя
Александр Навалов
фото «Петрозаводск говорит»

17 июля судья Верховного суда Карелии Олег Гудков рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на приговор Петрозаводского городского суда, вынесенный бывшему директору школы № 6 Александру Навалову. Олег Гудков изменил приговор суда первой инстанции.

Трагедия, которая привела Навалова на скамью подсудимых, произошла в январе 2025 года, когда упавшей со школьной крыши ледяной глыбой убило выходящую из здания сотрудницу юридического полицейского колледжа Ларису Иконникову.

Навалову было предъявлено обвинение в халатности. Он полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке. Согласно приговору Петрозаводского суда, Навалова приговорили к лишению свободы на один год условно. Приговор не устроил прокуратуру.

Участвовавший в заседании суда прокурор Даниил Захаров просил суд назначить Навалову дополнительное наказание в виде запрета в течении двух лет занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти.

Александр Навалов, который воспитывает трех несовершеннолетних детей, просил не вводить запрет на занятие руководящих должностей. Он сказал, что потерпевшая сторона не имеет к нему никаких претензий. Родственники погибшей даже просили прекратить уголовное преследование Навалова в связи с примирением сторон.

Навалов

 

Навалов рассказал, что после трагедии написал заявление об увольнении с должности директора школы и сейчас работает учителем. Он отметил, что в последнее время его доход уменьшился почти в два раза. Бывший директор школы говорил о том, что теперь его семья лишилась существенной части материального достатка и «отдыха на море этим летом».

По словам Навалова, у него есть предложения по работе, в частности, на должность заместителя директора, но все ждут окончательного решения суда.

Судья Гудков удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и назначил дополнительное наказание в виде запрета на два года занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти.

Печально, что в нашей стране многодетная семья учителя не может позволить себе отдых на море, да и прожить на учительскую зарплату, судя по словам бывшего директора, весьма непросто.

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