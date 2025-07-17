Осужденному за сосульку-убийцу экс-директору школы ужесточили приговор

17 июля судья Верховного суда Карелии Олег Гудков рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на приговор Петрозаводского городского суда, вынесенный бывшему директору школы № 6 Александру Навалову. Олег Гудков изменил приговор суда первой инстанции.

Трагедия, которая привела Навалова на скамью подсудимых, произошла в январе 2025 года, когда упавшей со школьной крыши ледяной глыбой убило выходящую из здания сотрудницу юридического полицейского колледжа Ларису Иконникову.

Навалову было предъявлено обвинение в халатности. Он полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке. Согласно приговору Петрозаводского суда, Навалова приговорили к лишению свободы на один год условно. Приговор не устроил прокуратуру.

Участвовавший в заседании суда прокурор Даниил Захаров просил суд назначить Навалову дополнительное наказание в виде запрета в течении двух лет занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти.

Александр Навалов, который воспитывает трех несовершеннолетних детей, просил не вводить запрет на занятие руководящих должностей. Он сказал, что потерпевшая сторона не имеет к нему никаких претензий. Родственники погибшей даже просили прекратить уголовное преследование Навалова в связи с примирением сторон.

Навалов рассказал, что после трагедии написал заявление об увольнении с должности директора школы и сейчас работает учителем. Он отметил, что в последнее время его доход уменьшился почти в два раза. Бывший директор школы говорил о том, что теперь его семья лишилась существенной части материального достатка и «отдыха на море этим летом».

По словам Навалова, у него есть предложения по работе, в частности, на должность заместителя директора, но все ждут окончательного решения суда.

Судья Гудков удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и назначил дополнительное наказание в виде запрета на два года занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти.

Печально, что в нашей стране многодетная семья учителя не может позволить себе отдых на море, да и прожить на учительскую зарплату, судя по словам бывшего директора, весьма непросто.