17 июля 2025, 11:06
Целый город в Карелии в жару остался без холодной воды
В Лахденпохье пытаются восстановить работу водонасосной станции
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Проблемы с водоснабжением пытаются решить в Лахденпохье. Несколько дней назад из-за скачков напряжения в населенном пункте начались проблемы с водой, вышел из строя мощный насос, людей предупредили, что в домах на отдаленных улицах и улицах на возвышенностях могут быть проблемы с напором.
17 июля холодную воду и вовсе отключили в целом городе.
Специалисты продолжают восстановительные работы на городской водонасосной станции, устраняют утечки на центральном водопроводе.
Планируют устранить утечку на улице Красноармейской. Как долго продлятся работы, чиновники не загадывают. © «Петрозаводск говорит»