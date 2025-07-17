Целый город в Карелии в жару остался без холодной воды

Проблемы с водоснабжением пытаются решить в Лахденпохье. Несколько дней назад из-за скачков напряжения в населенном пункте начались проблемы с водой, вышел из строя мощный насос, людей предупредили, что в домах на отдаленных улицах и улицах на возвышенностях могут быть проблемы с напором.

17 июля холодную воду и вовсе отключили в целом городе.

Специалисты продолжают восстановительные работы на городской водонасосной станции, устраняют утечки на центральном водопроводе.

Планируют устранить утечку на улице Красноармейской. Как долго продлятся работы, чиновники не загадывают. © «Петрозаводск говорит»