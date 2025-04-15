За гибель бухгалтера на крыльце школы №6 ответит бывший директор

Александра Навалова, бывшего директора школы №6, на крыльце которой наледь убила 55-летнюю Ларису Иконникову, будут судить по обвинению в халатности.

Трагедия произошла 14 января на улице Советская в Петрозаводске. 55-летняя сотрудница Юридического колледжа погибла в результате схода наледи. Как сообщили в СК, причиной гибели женщины стала закрытая травма позвоночника.

Следствие установило, что на крыше школы образовалось критическое количество наледи, а меры к ликвидации своевременно не принимались.

Как считают следователи, тогдашний директор школы своевременно не принял мер по организации уборки кровли. В результате недобросовестного отношения к должностным обязанностям погиб человек. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. © «Петрозаводск говорит»