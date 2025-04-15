Житель Карелии заплатит за страдания пассажира его автомобиля

В Муезерском районном суде вынесено постановление по административному делу в отношении местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Было установлено, что в сентябре 2024 года мужчина на своем автомобиле ехал по одной из дорог и совершил ДТП - влетел в прицеп лесовоза. В результате его пассажир получил травмы, которые были квалифицированы как вред здоровью средней степени тяжести.

В суде водитель объяснил, что не справился с управлением, потому что его ослепило солнце. Из-за этого он не заметил стоящий лесовоз.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»