В Петрозаводске мама по пути домой потеряла ребенка

Мама шла домой с двумя детьми, но младший пропал. Женщина попыталась сначала сама найти сына, а потом обратилась в полицию, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Четырехлетнего ребенка искали вечером 18 мая в районе Лесного проспекта в Петрозаводске.

Инспекторы ГАИ опросили прохожих, а потом стали искать пропавшего вместе с его мамой. В итоге напуганного малыша нашли в районе дома № 35 по Лесному проспекту. Женщина поблагодарила правоохранителей за помощь. © «Петрозаводск говорит»