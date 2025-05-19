В полиции объяснили причину обысков в резиденции Талвиукко в Чалне

При строительстве туристического объекта в Пряжинском районе, как считают правоохранители, незаконно срубили лес, ущерб превысил 14 миллионов рублей, сообщили сегодня в МВД Карелии. Так прокомментировали утренние обыски в резиденции Талвиукко в Чалне.

Правоохранители расследуют уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений на территории Виданского участкового лесничества.

По версии правоохранителей, с 2019 по 2024 год при строительстве одного из туристических экскурсионных объектов Карелии были незаконно вырублены лесные насаждения.

По месту жительства руководителя и в офисе организации прошли обыски. Обстоятельства преступления устанавливают. © «Петрозаводск говорит»