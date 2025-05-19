Тридцать лет и три года «Тэвээрка» со своими читателями

Текст: Елена Малишевская

33 года исполнилось газете «ТВР-Панорама». Символический возраст, надеемся, с ним пришла духовная и душевная мудрость. А еще как не вспомнить старика со старухой, которые тридцать лет и три года жили в своей ветхой землянке у самого синего моря. Так и мы — ловим своим информационным неводом рыбу, прядем свою пряжу.

Первый номер «ТВР» вышел 15 мая 1992 года. Что тогда происходило в стране? Началась знаменитая «шоковая терапия» - экономическая реформа правительства Егора Гайдара. Деньги превращались в фантики, магазины пугали пустыми полками. Был введен «плавающий» курс рубля по отношению к доллару. Одновременно были сняты ограничения на продажу валюты частным лицам. Тогда казалось, что разруха в стране никогда не закончится, мы больше никогда не будем жить сыто и хорошо. Ошибались.

Президент России Борис Ельцин и президент США Джордж Буш-старший подписали Декларацию о прекращении холодной войны. Тогда казалось, что это навсегда, и что к этому ледяному противостоянию двух миров мы никогда больше не вернемся. Ошибались.

Карелия подписала Федеративный договор, став полноправным субъектом Российской Федерации после распада СССР. В этом же - 1992 году - состоялся первый национальный конгресс карелов, финнов и вепсов республики, на котором обсуждались вопросы национально-культурного развития финно-угорских народов республики.

Очень сложное, во многом страшное время. Создавать газету в 1992 году, в условиях безудержной инфляции, многим казалось неразумным. «Издание не выживет», - говорили они. Ошибались.

Сегодня любимую жителями Карелии газету создают главный редактор Максим Тихонов, заместитель главреда Ольга Малышева, корреспондент Хельга Белянцева. Авторы текстов: Антонина Кябелева, Елена Малишевская, Марина Бедорфас, Алина Гапеева. Актуальными новостями издание наполняет наша информационная служба: Ольга Гаврилова и Юрий Каулио. За тем, чтобы не было ошибок, следят корректоры Людмила Шананина и Елена Николаева. Это команда очень любопытных и эмпатичных людей. Ведь главные качества, которые должны быть у людей, работающих в СМИ, — любознательность и способность сопереживать. Мы рассказываем о том, что нам самим интересно, и о том, о чем не можем молчать.

Однажды, когда я готовила интервью с Валентином Шмыковым к его 80-летию (материал должен был выйти на сайте «Петрозаводск говорит»), он меня спросил: «А в «ТВР» выйдет?». Потом такой же вопрос задавали многие герои моих материалов. Тогда я поняла, как для людей важно печатное слово. Что интернет? Газета — вот это сила.

Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается ренессанс печатных изданий. Очень модно прийти в кафе на завтрак и не сидеть, уткнувшись в телефон, а развернуть утреннюю прессу. Ведь свеженапечатанная газета еще и пахнет! И похрустывает, как круассан. Столичный бомонд активно развивает тренд, печатные издания становятся еще лучше, ярче, радуют новыми находками и эксклюзивными материалами. Надеемся, что и в Карелию вернется эта мода на газеты.

Впрочем, во многих населенных пунктах эта любовь к печатному слову никогда и никуда не девалась. Одни из самых преданных наших читателй живут в поселке Валдай Сегежского района. Когда я приезжаю в родную деревеньку (там живет моя мама), то понимаю, что наши новости и статьи читают все. Одна половина поселка на сайте, вторая — в газете. Кто-то покупает «Тэвээрку» на почте, кто-то оформил подписку, кому-то приносит сосед после того, как сам прочитает от корки до корки.

Спасибо всем нашим читателям! Мы рады быть с вами тридцать лет и три года. Пишите нам письма, делитесь новостями, участвуйте в наших конкурсах. Мы не очень верим в золотую рыбку, поэтому много и ежедневно работаем. Чтобы вам было что почитать!