Ребенок заболел боррелиозом после укуса клеща в Карелии

В Карелии резко выросла активность клещей. Это следует из опубликованных региональным управлением Роспотребнадзора данных.

За прошедшую неделю в республике зафиксированы 182 обращения к врачам в связи с укусами клещей. Всего с начала сезона таких случаев зарегистрировано 312. Пострадали 89 детей.

На прошедшей неделе выявлен первый случай клещевого боррелиоза. В Олонецком районе заболел укушенный ребенок.

К настоящему времени случаи нападения клещей зафиксированы почти во всех районах Карелии. © «Петрозаводск говорит»