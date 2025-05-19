19 мая 2025, 14:31
Ребенок заболел боррелиозом после укуса клеща в Карелии
Клещи резко активизировались в республике за последнюю неделю
Фото: unsplash.com / Marino Linic
В Карелии резко выросла активность клещей. Это следует из опубликованных региональным управлением Роспотребнадзора данных.
За прошедшую неделю в республике зафиксированы 182 обращения к врачам в связи с укусами клещей. Всего с начала сезона таких случаев зарегистрировано 312. Пострадали 89 детей.
На прошедшей неделе выявлен первый случай клещевого боррелиоза. В Олонецком районе заболел укушенный ребенок.
К настоящему времени случаи нападения клещей зафиксированы почти во всех районах Карелии. © «Петрозаводск говорит»