14 мая 2025, 22:00
Выбор редакции: гибель ребенка и обыски на молочном комбинате
Вспоминаем события уходящей среды 14 мая
фото «Петрозаводск говорит»
Маленький мальчик погиб, упав в колодец с водой в карельском поселке. Следователи возбудили уголовное дело.
Озвучены сроки отключения горячей воды в Петрозаводске. Некоторым придется терпеть неудобства дважды.
Мужчину застрелили в баре Питкяранты. Стрелок спрятался в своем гараже, но был схвачен.
Глава СК поручил провести проверку по ситуации с мостом, который пять лет назад отремонтировали, а он разваливается.
На Олонецком молочном комбинате, бывшего мэра Галины Ширшиной и гендиректора Олонецкого хлебозавода Анастасии Тимошенко прошли обыски.
Отопительный сезон в Карелии подходит к концу. У жителей южных территорий первыми в республике остынут батареи.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»