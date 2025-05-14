Выбор редакции: гибель ребенка и обыски на молочном комбинате

Маленький мальчик погиб, упав в колодец с водой в карельском поселке. Следователи возбудили уголовное дело.

Озвучены сроки отключения горячей воды в Петрозаводске. Некоторым придется терпеть неудобства дважды.

Мужчину застрелили в баре Питкяранты. Стрелок спрятался в своем гараже, но был схвачен.

Глава СК поручил провести проверку по ситуации с мостом, который пять лет назад отремонтировали, а он разваливается.

На Олонецком молочном комбинате, бывшего мэра Галины Ширшиной и гендиректора Олонецкого хлебозавода Анастасии Тимошенко прошли обыски.

Отопительный сезон в Карелии подходит к концу. У жителей южных территорий первыми в республике остынут батареи.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»