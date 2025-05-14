Жительница Карелии семь лет ждет исполнения судебного решения

Текст: Елена Малишевская

Наталья Витальевна Кириенко уже семь с половиной лет бьется за право проехать и пройти к своему дому в поселке Кестеньга Лоухского района. Сосед, купивший участок рядом с ее домом, перегородил тупиковый проезд: построил там сарай, туалет, установил ворота. 14 декабря 2017 года Наталья Витальевна выиграла суд, его решением все препятствия на пути к дому должны быть устранены. Однако суд оказался не указом ни для соседа, ни для судебных приставов.

Наталья Кириенко родилась в Кестеньге, это ее родной и любимый поселок. Жизнь забросила в Мурманск, но она никогда не забывала о малой родине. Уже давно умерли оба родителя, осталась только родная младшая сестра. Сестры решили провести годы жизни на пенсии рядом. В 2010 году Наталья дала младшей сестре Вере деньги на покупку участка в Кестеньге. Дом на ул. Набережной, 65 стоял на первой береговой линии, все радовались семейному приобретению.

«Раньше у нас в поселке даже двери никто не закрывал, настолько все дружно жили и доверяли друг другу»,

- рассказывает Наталья Витальевна.

Но радость была недолгой. Соседний участок — на второй береговой линии, по адресу ул. Набережная, 66 - купил мужчина, приехавший из Кандалакши. Он сразу поставил забор и ворота, перегородив проход к дому.

«Пытались с ним разговаривать: Андрей, так не делается. Соседи должны жить дружно. Вежливо пытались, по-человечески. Но он сразу отвечал по-хамски: хоть летайте тут, мне все равно».

Умер муж Натальи Витальевны, а сосед тем временем продолжал строиться — появились туалет и сарай, частично перекрывшие проход к дому. Сестра Вера устала бороться с неадекватным соседом и в 2016 году отписала дарственную на дом Наталье — делай с ним что хочешь. Женщина обратилась в прокуратуру, там ей посоветовали идти в суд.

«Естественно, я этот суд выиграла. И в кадастровых во всех документах стоит этот тупиковый проезд. Соседу не помогла даже независимая экспертиза, которую он заказал и за которую выплатил по решению суда 75 тысяч рублей»,

- рассказывает Наталья.

В 2018 году судебное решение вступило в законную силу, сосед апелляционной жалобы не подавал. Вскоре его посадили в тюрьму на пять лет за кражу. Являлось ли это препятствием для выполнения судебными приставами их обязанностей? В прокуратуре Наталье объяснили, что нет — они должны были снести незаконные постройки и обеспечить проход и проезд. Прошло семь лет, сосед успел за это время отсидеть и вернуться на свободу, приставы не сделали ничего.

«У меня машина стоит в центре поселка, возле администрации. Больше поставить ее некуда. Дочка приезжает с несовершеннолетними внуками на лето, ходим к дому окружными путями, через забор вещи передаем. Причем, у соседа огромная территория, он мог построить сарай и туалет в любом месте, но построил именно так, чтобы нам негде было ходить. Это настоящее издевательство»,

- рассказывает Наталья Витальевна.

Наталья Кириенко обращалась в партию «Единая Россия», в следственный комитет, дошла и до «горячей линии» президента. В ответах писали, что «работа по исполнению судебного решения активизировалась». В каком месте, Наталья Витальевна не заметила. А вот сосед, действительно, активизировался. Он подал исковое заявление в суд, заседание назначено на 20 мая 2025 года: хочет вернуть себе право на апелляцию, взять отсрочку исполнения предыдущего судебного решения и, видимо, доказать, что это его территория.

«Отдала адвокату две пенсии, а что делать, приходится по второму кругу в суд идти».

По словам Натальи, после отсидки в тюрьме сосед стал еще более агрессивным: орет матом, разговаривать с ним невозможно, да и опасно. Дочь Натальи Витальевны настояла на установке камер видеонаблюдения по периметру участка — может, хоть это убережет женщину и ее родных от противоправных действий соседа.

«Вспыльчивый, неуправляемый, ранее судимый за умышленное преступление, живущий про принципу «мое мнение всегда правильное», он на протяжении многих лет оскорбляет меня, угрожает расправой, запрещает пользоваться (пройти, проехать) тупиковым проездом к моему дому. Настоятельно прошу рассмотреть вопрос по обеспечению моей и моих близких безопасности до того, как в отношении меня может быть совершено насильственное преступление»,

- говорится в заявлении, которое Наталья направила прокурору Лоухского района.

Очень надеюсь, что до «насильственного преступления» в Кестеньге дело не дойдет, и все разрешится мирным путем. Хотя, конечно, за семь лет даже у спокойной и уравновешенной Натальи Витальевны Кириенко могут сдать нервы.

В этой истории удивляет позиция судебных приставов. Если суд не указ, то что тогда, вообще, должно случиться, чтобы эта служба просто выполнила свою работу? И во что верить простым людям, где искать справедливости? Тупик в деле о тупиковом проезде. © «Петрозаводск говорит»