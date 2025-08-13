Россиянам объяснили опасность старых заготовок

Депутат Госдумы Никита Чаплин раскрыл опасность старых заготовок. Они могут стать источником ботулизма, объяснил парламентарий, его слова приводит Life.ru.

Длительное хранение прошлогодней консервации может нести угрозу здоровью, предупредил Чаплин.

«Заготовки, сделанные более года назад, даже если банки выглядят идеально, могут стать источником опасных бактерий, таких как ботулизм. Мы настоятельно рекомендуем дачникам не рисковать и своевременно обновлять свои запасы, чтобы избежать отравлений»,

- подчеркнул он.

Чаплин также посоветовал строго соблюдать технологию приготовления заготовок. Так, следует обращать внимание на герметичность упаковки и условия хранения. При малейших сомнениях в качестве продукта депутат порекомендовал его выбросить, особенно есть крышка закрутки вздулась. © «Петрозаводск говорит»