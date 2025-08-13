Житель Карелии пытался скрыть следы преступления в выгребной яме

В полицию Олонецкого района обратился 43-летний житель одного из поселков. Он рассказал, что из его гаража пропала бензопила. Ущерб составил 13 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 65-летний односельчанин потерпевшего. Выяснилось, что ранее он просил соседа распилить ему дрова, но тот отказал. Тогда пенсионер затаил обиду и ночью выкрал бензопилу.

Когда в дом пожилого мужчины пришла полиция, он испугался и попытался спрятать похищенное в выгребной яме.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»