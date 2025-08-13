Воспитатель избила ребенка в детском саду в российском городе

В Новороссийске возбуждено уголовное дело после избиения воспитателем детского сада маленькой девочки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 12 августа в одном из детских садов Новороссийска воспитатель оскорбляла дошкольницу в присутствии других детей, а также применяла к ней физическую силу. Видеозапись инцидента разлетелась по интернету и вызвала широкий резонанс.

Уголовное дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проводятся следственные действия. Следователи выясняют, не было ли других похожих случаев в этом саду. © «Петрозаводск говорит»