13 августа 2025, 13:48
Воспитатель избила ребенка в детском саду в российском городе
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы дошкольного учреждения
Фото: freepik
В Новороссийске возбуждено уголовное дело после избиения воспитателем детского сада маленькой девочки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 12 августа в одном из детских садов Новороссийска воспитатель оскорбляла дошкольницу в присутствии других детей, а также применяла к ней физическую силу. Видеозапись инцидента разлетелась по интернету и вызвала широкий резонанс.
Уголовное дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проводятся следственные действия. Следователи выясняют, не было ли других похожих случаев в этом саду. © «Петрозаводск говорит»