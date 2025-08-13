Многокилометровые пробки выросли на «Коле»

Многокилометровые пробки выросли на трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, стартовали дорожные работы на 40-м километре федеральной магистрали у Ладожского моста. Там сейчас открыты только две полосы из четырех. В каждом направлении для проезда транспорта работает по одной полосе.

Автомобилисты уже столкнулись с проблемами. По состоянию на 14 часов пробка достигла трех километров.

Дорожные работы в этом месте продлятся до 20 сентября. © «Петрозаводск говорит»