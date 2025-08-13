13 августа 2025, 12:54
Целый город в Карелии останется без воды

Ремонтные работы оставят без водоснабжения Беломорск
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Беломорске 14 августа отключат воду. Без ресурса останется весь город, сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Холодной воды не будет в квартирах горожан с 9 до 17 часов, предупреждают власти округа. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Пушкинской.

Напомним, с 9 утра 14 августа без горячей воды останутся 245 зданий в Петрозаводске. Ранее был опубликован их полный список. © «Петрозаводск говорит»

