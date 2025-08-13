Тысячи жителей Петрозаводска останутся без горячей воды

В Петрозаводске пройдут аварийные работы по устранению повреждений на магистральной тепловой сети на Древлянке. Об этом сообщили в компании «ТГК-1».

В связи с проведением работ будет отключена горячая вода. Отключение коснется 245 жилых и административных зданий.

При этом сроки отключения указаны весьма приблизительно - с 9:00 14 августа и до окончания работ. Ниже приведен список зданий, которые останутся без горячей воды. © «Петрозаводск говорит»