Петрозаводчанка лишилась имущества после визита злодея

В полицию Петрозаводска обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что пропал принадлежащий ей велосипед. Ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 34-летний мужчина. Выяснилось, что он отдыхал в парке, который расположен недалеко от дома потерпевшей. Затем свободно зашел в подъезд, увидел чужой велосипед и решил доехать на нем до дома. Позже злодей спрятал транспортное средство. Его вернут хозяйке.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»