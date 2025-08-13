13 августа 2025, 12:26
Пожар произошел у железной дороги в Карелии

Недалеко от Суоярви пожарные не допустили распространения огня на лес
Пожар на жд
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН

Днем 12 августа на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре около железной дороги в трех километрах от Суоярви. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

На место случившегося выехали сотрудники пожарной части №42. Всего тушить возгорание отправились шестеро специалистов на двух единицах техники.

С помощью мотопомпы и ранцевых огнетушителей пожарные справились с огнем. Они также провели проливку территории.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина случившегося выясняется. © «Петрозаводск говорит»

