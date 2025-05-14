14 мая 2025, 18:37
Колодец с водой, куда провалился ребенок, не был закрыт крышкой
Следователи возбудили уголовное дело
фото телеграм-канал Госкомитета Карелии по безопасности
Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в поселке Ильинский в Карелии. 14 мая маленький мальчик провалился в открытый колодец с водой.
Восьмилетнего ребенка достали спасатели, но вернуть его к жизни не смогли. Уголовное дело завели по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Следователи осмотрели место трагедии, опросили свидетелей. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности эксплуатации колодца. Прокуратура держит на контроле ход расследования. © «Петрозаводск говорит»