Колодец с водой, куда провалился ребенок, не был закрыт крышкой

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в поселке Ильинский в Карелии. 14 мая маленький мальчик провалился в открытый колодец с водой.

Восьмилетнего ребенка достали спасатели, но вернуть его к жизни не смогли. Уголовное дело завели по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следователи осмотрели место трагедии, опросили свидетелей. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности эксплуатации колодца. Прокуратура держит на контроле ход расследования. © «Петрозаводск говорит»