Застрелившим мужчину в баре оказался собиратель оружия времен войны

Факты из биографии мужчины, подозреваемого в убийстве 37-летнего посетителя бара в Питкяранте, раскрыли карельские СМИ.

Стрелком, который после преступления в заведении «Лас-Вегас», отстреливался от полицейских и прятался в своем гараже, оказался местный собиратель оружия времен Великой Отечественной войны. Находки он также реставрировал. В соцсети подозреваемого много фотографий и видео с поисков, а также вместе с боеприпасами и различными вооружением.

По информации издания «Фактор», ранее подозреваемый в убийстве был судим за кражу. Знакомые отзывались о нем, как о конфликтном парне.

Погибшим оказался тоже местный житель. Он работал вахтой, а на выходные возвращался домой. © «Петрозаводск говорит»