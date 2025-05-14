Отстреливался и забаррикадировался: появились кадры задержания стрелка

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала кадры задержания стрелка в Карелии. 31-летнего мужчину взяли в гараже, где он прятался после того, как в баре выстрелил в другого посетителя. Возбуждено уголовное дело.

Ночью между посетителями возник конфликт, подозреваемый выстрелил из травматического оружия в оппонента, ранение оказалось смертельным. Мужчина сбежал.

Правоохранители обнаружили злоумышленника у дома на улице Ленина. По словам Волк, мужчина оказал активное сопротивление, выстрелил в сторону правоохранителей, а после забаррикадировался в гараже.



Полиции и росгвардейцам удалось его задержать. Подозреваемого передадут следователям. © «Петрозаводск говорит»