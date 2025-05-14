Ребенок выбежал на дорогу и был сбит в центре Петрозаводска

Днем 14 мая на улице Анохина в Петрозаводске под колеса попал ребенок.

Судя по кадрам с камеры CityLink, ребенок какое-то время стоял на тротуаре за машинами, а потом выбежал на дорогу прямо перед приближавшимся автомобилем. От удара ребенок упал на асфальт, прополз на четвереньках, встал и побежал в сторону магазинов к другому ребенку.

К сбитому ребенку направились взрослые. Водитель остановился и тоже подошел к ребенку. © «Петрозаводск говорит»