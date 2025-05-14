14 мая 2025, 13:32
Силовики задержали застрелившего в баре Карелии мужчину
Участник конфликта в питкярантском баре прятался в гараже
фото unsplash.com
31-летнего мужчину, который выстрелил в другого посетителя бара в Питкяранте ночью 14 мая, задержали.
Мужчина прятался в гараже. Правоохранители сумели его задержать. Об этом сообщили в телеграм-канале «Долго будет Карелия сниться».
Жертвой пули стал 37-летний мужчина. По информации полиции, между посетителями заведения произошел конфликт. © «Петрозаводск говорит»