Силовики задержали застрелившего в баре Карелии мужчину

31-летнего мужчину, который выстрелил в другого посетителя бара в Питкяранте ночью 14 мая, задержали.

Мужчина прятался в гараже. Правоохранители сумели его задержать. Об этом сообщили в телеграм-канале «Долго будет Карелия сниться».

Жертвой пули стал 37-летний мужчина. По информации полиции, между посетителями заведения произошел конфликт. © «Петрозаводск говорит»