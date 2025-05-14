Застреливший посетителя бара мужчина прячется от силовиков в гараже

В МВД Карелии раскрыли некоторые обстоятельства убийства человека в баре в Питкяранте. Конфликт возник между посетителями заведения ночью 14 мая.

31-летний мужчина, по версии полиции, смертельно ранил 37-летнего жителя Питкяранты. Ранее сообщалось, что в баре произошла стрельба.

Участник конфликт сбежал. Правоохранители установили его личность, но еще не задержали. Мужчина скрывается в гараже. Правоохранители пытаются схватить злоумышленника. © «Петрозаводск говорит»