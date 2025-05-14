14 мая 2025, 10:13
Происшествия

Застреливший посетителя бара мужчина прячется от силовиков в гараже

В Карелии пытаются схватить предполагаемого убийцу
фото freepik.com

В МВД Карелии раскрыли некоторые обстоятельства убийства человека в баре в Питкяранте. Конфликт возник между посетителями заведения ночью 14 мая.

31-летний мужчина, по версии полиции, смертельно ранил 37-летнего жителя Питкяранты. Ранее сообщалось, что в баре произошла стрельба.

Участник конфликт сбежал. Правоохранители установили его личность, но еще не задержали. Мужчина скрывается в гараже. Правоохранители пытаются схватить злоумышленника. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
стрельба
бар
Полиция
Питкяранта