14 мая 2025, 10:13
Застреливший посетителя бара мужчина прячется от силовиков в гараже
В Карелии пытаются схватить предполагаемого убийцу
фото freepik.com
В МВД Карелии раскрыли некоторые обстоятельства убийства человека в баре в Питкяранте. Конфликт возник между посетителями заведения ночью 14 мая.
31-летний мужчина, по версии полиции, смертельно ранил 37-летнего жителя Питкяранты. Ранее сообщалось, что в баре произошла стрельба.
Участник конфликт сбежал. Правоохранители установили его личность, но еще не задержали. Мужчина скрывается в гараже. Правоохранители пытаются схватить злоумышленника. © «Петрозаводск говорит»