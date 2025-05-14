14 мая 2025, 17:26
Происшествия

Погибшему сегодня в Карелии мальчику было 8

Власти Олонецкого района выразили соболезнования в связи с гибелью школьника
ребенок погиб
фото телеграм-канал «Госкомитет Карелии по безопасности»

В Ильинском погиб ребенок. Его возраст назвали в администрации Олонецкого района. Несовершеннолетний упал в колодец-пожарный водоем на улице Сосновый бор.

«Мальчик 8 лет провалился в пожарный водоем и погиб», - говорится в сообщении. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.

Районные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
колодец
ребенок
Ильинский