Погибшему сегодня в Карелии мальчику было 8

В Ильинском погиб ребенок. Его возраст назвали в администрации Олонецкого района. Несовершеннолетний упал в колодец-пожарный водоем на улице Сосновый бор.

«Мальчик 8 лет провалился в пожарный водоем и погиб», - говорится в сообщении. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.

Районные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего. © «Петрозаводск говорит»