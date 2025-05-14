14 мая 2025, 17:26
Погибшему сегодня в Карелии мальчику было 8
Власти Олонецкого района выразили соболезнования в связи с гибелью школьника
фото телеграм-канал «Госкомитет Карелии по безопасности»
В Ильинском погиб ребенок. Его возраст назвали в администрации Олонецкого района. Несовершеннолетний упал в колодец-пожарный водоем на улице Сосновый бор.
«Мальчик 8 лет провалился в пожарный водоем и погиб», - говорится в сообщении. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
Районные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего. © «Петрозаводск говорит»