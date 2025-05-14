Бастрыкин узнал про разваливающийся после ремонта мост в Карелии

Ремонт моста в Хийденсельге, на который потратили 13 млн рублей, не продержался и пяти лет. Переправа разваливается буквально на глазах. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию про этот мост.

Деревянное покрытие моста через реку Янисйоки повреждено, несущие элементы смещены, эксплуатация объекта представляет опасность.

Руководитель Следкома поручил провести проверку. © «Петрозаводск говорит»