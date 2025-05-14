Названы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

Стало известно, когда в столице Карелии отключат горячую воду. В связи с технологической необходимостью работ по подготовке к отопительному сезону, гидравлические испытания сетей пройдут в два этапа.

В центре и Октябрьском районе воду будут отключать дважды. Первый раз с 10 утра 26 мая и до 10 утра 9 июня. Затем горячее водоснабжение приостановят в этих двух районах с 26 июня по 10 июля.

В Первомайском районе, на Голиковке, Зареке, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Рыбке, Пятом поселке, Сулажгоре, Привокзальном, Радиозаводе, Соломенном, Птицефабрике и Песках горячую воду отключат с 26 июня по 10 июля.

Из-за реконструкции тепловых сетей с 12 по 26 августа повторно отключат горячую воду на Птицефабрике. © «Петрозаводск говорит»