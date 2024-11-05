Выбор редакции: дома под нос, трагические роды, Лабинов о деньгах

В Колово местные жители восстановили водоснабжение в школе и отказались отправить учеников младших классов в школу в Пудож.

В суде допрашивают экс-министра сельского и рыбного хозяйства Владимира Лабинова. Много говорил о своей деятельности на руководящем посту, что регулярно принимал «знаки внимания» в виде коньяка, ну, а взяток нет. Ждем продолжения.

Гнилушки снесут в Петрозаводске. Ряд аварийных домов начали постепенно сносить. Первым удар тяжелой техники принял дом на Правды, 17. Затем демонтируют еще пять строений.

Женщина родила прямо в автобусе, следовавшем из Медгоры в Петрозаводск. Ребенок погиб. Следователи организовали проверку, запросил документы о течении беременности.

Авария на трассе «Кола» унесла жизни двух человек. Трагедия произошла в Сегежском округе, столкнулись грузовик и частный микроавтобус.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.