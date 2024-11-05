Глава Карелии проверил лестничный спуск в районе улицы Корабелов

В карельской столице завершили ремонт лестницы в районе дома № 30 по улице Корабелов. Ее полностью обновили, оборудовали перилами и спуском для колясок.

Лестницей пользуются многие жители Ключевой. По одну сторону от нее расположены школа и детский сад, по другую - торговый центр. Здесь же пролегает один из маршрутов к поликлинике № 4. Ремонт объекта был одним из наказов избирателей, которые включили в народную программу фракции "Единая Россия" в Петрозаводске.

До ремонта лестница была в очень плохом состоянии. Фракция внесла поправку в городской бюджет и обеспечила таким образом финансирование работ. Конечно, постоянно контролировали все этапы. Поначалу были трудности с разрешением на проведение земляных работ из-за того, что под лестницей проходили инженерные коммуникации. Оперативно решили этот вопрос при поддержке горадминистрации. «ПКС-водоканал» пошли навстречу и провели модернизацию сетей, которая была синхронизирована с благоустройством,

- рассказал руководитель фракции «Единой России» в Петросовете Павел Петров.

Итог ремонтных работ и выполнение наказов избирателей проверил сегодня Глава Карелии, секретарь регионального отделения «Единой России» Артур Парфенчиков.

Объект небольшой, но очень важный. Вопросы по этому лестничному спуску поступали не раз в мой адрес. Решение искали вместе с главой Петрозаводска Инной Колыхматовой, городской администрацией и фракцией "Единая Россия". Нас поддержали депутаты Петросовета - благодарю всех, кто помог нам реализовать проект. Обещали – выполняем: этот принцип должен быть главным в работе и регионального отделения, и всех местных отделений партии",

- отметил Глава республики.

Артур Парфенчиков дал поручение проработать дальнейший безопасный маршрут от лестницы к пешеходному переходу и далее - к переходу через железнодорожные пути.

Добавим, что в этом году в Петрозаводске также был выполнен дорожный ремонт на Ключевском шоссе. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Год назад на Ключевском шоссе благодаря нацпроекту обновили освещение.

Фото: пресс-служба Правительства Рк