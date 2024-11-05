Колыхматова назвала дома, которые снесут в Петрозаводске

В Петрозаводске начался снос аварийных домов. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Сегодня рабочие приступили к демонтажу дома по адресу Правды, 17. Закончить работы планируется за несколько дней.

В составленный мэрией список для сноса на эту осень также вошли дома по следующим адресам: ул. Белинского, д. 5, ул. Ватутина, д. 73, ул. Мичуринская д. 35, ул. Промышленная, д. 16, ул. Рабочая д. 5. // Фото со страницы Инны Колыхматовой