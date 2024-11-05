Владимир Лабинов утверждает, что коньяк брал, а деньги нет

Текст, фото: Антонина Кябелева

5 ноября в Петрозаводском городском суде начался допрос бывшего министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова, который обвиняется по двум статьям УК РФ – ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом) и ч.2 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями). Экс-министр настаивает на своей невиновности. Он объяснил и щедрую поддержку ООО «БиоКарелия», которому в качестве грантов были выделены десятки миллионов рублей.

Значительную часть своего выступления подсудимый посвятил подробному анализу своей деятельности на посту министра. Он обратил внимание, что средства, выделяемые на развитие сельского хозяйства по различным федеральным программам, необходимо было истратить как можно быстрее. В противном случае республике бы урезали финансирование в будущем.

По его словам, сложнее всего в Карелии было выполнить показатели по привлечению новых членов в сельскохозяйственные кооперативы:

«Я это объясняю особенностями ментальности местного населения».

На днях, рассказал Лабинов, он получил письмо от заместителя министра сельского и рыбного хозяйства Андрея Квасникова, который, продолжил подсудимый, «мне доложил, что в текущем году все бюджетные средства уже освоены на сто процентов, кроме одного показателя. Они до сих пор не выполнили показатель поддержки кооперативов». Фактически Владимир Лабинов дал понять, что до сих пор ему «докладывают» о ситуации в министерстве.

С Владиславом Аном, который в суде дал показания против высокопоставленного чиновника, и Эдуардом Михайловым, фигурирующим в качестве одного из участников передачи денег посреднику, подсудимый познакомился в 2017 году, когда разгорелся скандал с АО «Пряжинское». Собственники предприятия, находящиеся в состоянии конфликта, перестали кормить коров и зверей, доведя их до крайней степени истощения. Скандал получил огласку в российских СМИ, и министру пришлось срочно вмешаться в ситуацию. Тогда Лабинов и познакомился с Аном и Михайловым, которые трудились в АО «Пряжинское» юристами.

Часть земель, которые принадлежали обанкротившемуся предприятию, было решено использовать под развитие фермерства. Одним из получателей грантов, который стал выращивать клубнику на бывших землях совхоза «Пряжинское», стал Юрий Сорокин, владелец ООО «БиоКарелия». Позднее Лабинов познакомился с сыном Сорокина, который тоже активно включился в развитие клубничного хозяйства. На компанию ООО «БиоКарелия», как из рога, изобилия посыпались денежные гранты. Если верить Лабинову, тогда он не подозревал, что граждане, получившие гранты, «были делегированы Аном, Михайловым и Сорокиным».

Сорокин хотел получить землю в собственность. Владимир Лабинов сказал, что, по его информации, такая устная договоренность была достигнута. Однако землю Сорокин так и не смог выкупить, что привело к конфликту внутри кооператива. На этом фоне Сорокин принял решение создать дополнительные кооперативы «с тем чтобы диверсифицировать бизнес и с тем чтобы исключить межличностные трения и снизить риски».

Сорокин попросил Лабинова подобрать другие земли, чтобы отдельно от компаньонов заниматься бизнесом. Министр предложил ему приобрести землю и имущественный комплекс ООО «Маяк», которое находилась в состоянии банкротства. Именно заинтересованностью правительства в продаже ООО «Маяк» подсудимый попытался объяснить то, что компании «БиоКарелия» стали выделять многомиллионные гранты «с целью помочь аккумулировать средства в кооперативе для последующего выкупа имущественного комплекса «Маяка».

Однако, продолжил подсудимый, в 2022 году от ООО «БиоКарелия» перестали поступать отчеты об использовании средств грантов. На Михайлова, Ана и Сорокина были заведены уголовные дела.

Сорокина задержали, и тот, сказал экс-министр, «оказывается в ситуации полной потери контроля над своим бизнесом и дает показания против Лабинова, против меня». Относительно действий своего старого знакомого Карапета Налбандяна, который фигурирует в деле как посредник в передаче взяток, Лабинов предположил, что, возможно, Налбандян деньги и брал, но ему их не передавал.

«Взяток я не брал»,

- утверждает подсудимый.

По его мнению, «вменяемых эпизодов получения взятки… не было». Бывший высокопоставленный чиновник признал только то, что регулярно принимал «знаки внимания» от Налбандяна в виде хорошего армянского коньяка. Когда в Сергиевом Посаде, где живет Лабинов, в торговом центре открылся отдел элитных напитков, необходимость в знаках внимания исчезла:

«Необходимость возить стеклянную тару из Карелии, из Питера отпала. И я эти знаки внимания тоже прекратил».

Предоставление транспорта и оплату его проживания в гостинице Лабинов не воспринимает как взятку, а только «как знак доброго отношения».

Владимира Лабинова спрашивали, не давил ли он на членов конкурсной комиссии по выделению грантов. Он не скрывал, что всегда сообщал членам комиссии о том, как он оценивает того или иного претендента. Исключение из состава комиссии Юлии Шелемех он объяснил тем, что она нерегулярно посещала заседания комиссии и проявляла «лоббирование в ту или иную сторону».

Другого члена комиссии Татьяну Сулим он обвинил в том, что она проголосовала, чтобы грант достался ее подруге — Ксении Сосункевич. Между тем Лабинов был категорически против, и в результате заявка была отклонена. Но тот факт, что Сулим посмела выступить в разрез с мнением министра, Лабинова задело. Правда, в комиссии Сулим осталась.

«Пускать работу комиссии на самотек было бы неправильно. На то я председатель. Если у министра, председателя, комиссия работает вольно абсолютно, то это плохой министр, плохой председатель… Допускаю, что мой стиль управления авторитарный. Допускаю. Но он результативный»,

- сказал Владимир Лабинов.

Во время допроса он не раз подчеркивал свои заслуги перед республикой в развитии сельского хозяйства. Правда, Лабинов интеллигентно умолчал о том, что за время его руководства из-за резкого сокращения помощи негосударственным совхозам почти вдвое сократилось количество хозяйств, производящих сырье для молокозаводов. В этот список попал и «Маяк» с современным животноводческим комплексом, который до сих пор не знают, кому бы пристроить.

Допрос Лабинова после обеда предполагалось продолжить в закрытом режиме, так как адвокаты хотели задать вопросы личного характера, а прокурор - расспросить подсудимого, основываясь на материалах оперативно-следственных действий.

Судебное расследование громкого уголовного дела явно движется к финалу, точнее, к оглашению приговора, который, не исключено, мы услышим еще в этом году.