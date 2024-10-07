Взятки гектарами. В деле Лабинова открылись новые подробности

Текст, фото: Антонина Кябелева

7 октября в Петрозаводском городском суде был допрошен Карапет Налбандян, который, судя по его показаниям в суде, играл ключевую роль при передаче взяток экс-министру сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимиру Лабинову от владельца ООО «БиоКарелия» Сорокина. Бывший карельский министр обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями за незаконную выдачу грантов по государственной программе «Агростартап», направленную на развитие сельского хозяйства и помощь начинающим фермерам.

Карапет Налбандян, который больше 30 лет знаком с Владимиром Лабиновым и часто с ним общался, являлся посредником, через которого шли деньги от предпринимателя к министру. Во время допроса Налбандян нередко противоречил сам себе и показаниям, данным во время предварительного следствия. Создалось впечатление, что он не хотел навредить подсудимому и в то же время боялся поставить «под удар» себя. Совместными усилиями прокурора, адвоката и судьи все же удалось добиться ответа, кто же бы инициатором схемы по выдаче грантов за вознаграждение.

Начался допрос с определения статуса Налбандяна. Выяснилось, что досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием он не заключал, но написал явку с повинной. В отношении него возбуждалось уголовное дело, которое было прекращено. Таким образом, он является подозреваемым и в этом статусе был допрошен.

В суде Карапет Налбандян сначала рассказал, что он попросил по какому-то другому делу у Лабинова телефон Владислава Ана, который знал Максима Сорокина, отец которого был владельцем ООО «БиоКарелия». Пользуясь случаем, Ан попросил посредника связаться с Владимиром Лабиновым и обсудить возможность получения грантов для ООО «БиоКарелия». Налбандян сказал, что именно он определил, что за получение грантов необходимо заплатить вознаграждение от 10 до 15 процентов полученной суммы господдержки. «Пусть подают», - так, по словам подозреваемого, ответил Лабинов на предложение относительно заявок на гранты. При этом, утверждал Налбандян, он предупредил экс-министра о вознаграждении в 10-15%, которое планировалось поделить пополам.

Первые гранты ООО «БиоКарелия» получило на общую сумму в 11,5 миллиона рублей. Летом 2021 года Налбандян приехал в Петрозаводск, где Ан передал ему для Лабинова пакет с суммой в 1,5 миллиона рублей. Прокурор Кирилл Кутилов поинтересовался, кто определил сумму вознаграждения.

«В первый раз никто не определял. Они от радости сами приготовили»,

- сказал подозреваемый.

Как утверждает Налбандян, деньги в тот раз он не пересчитывал, свою долю не брал, а просто передал пакет Лабинову в ресторане гостиницы «Фрегат», предварительно предупредив министра о необходимости встречи: «Я позвонил. Он был на заседании в правительстве. Он сказал после заседания встретиться в гостинице «Фрегат». Прокурор поинтересовался, что сказал Лабинов, когда получил конверт. «Спасибо», - лаконично ответил подозреваемый.

По словам Карапета Налбандяна, они договорились с Лабиновым продолжить выделение грантов, но министр предупредил, чтобы у всех заявителей была карельская прописка. В данной схеме Налбандян определил себя как посредника. На вопрос Кутилова, почему Лабинов не получал деньги напрямую от Ана, он ответил:

«Мне было бы невыгодно, чтобы он напрямую с ними общался».

В суде были оглашены показания Карапета Налбандяна, данные им в ходе предварительного следствия. Тогда он пояснил, что встретился с Лабиновым в кабинете Минсельхоза. Министр рассказал, что появилась фирма «БиоКарелия», которая занимается выращиванием клубники и заинтересована в получении грантов. Подозреваемый рассказал, что Лабинов планировал получать взятки за выделение грантов, но боялся брать деньги лично и предложил своему давнему знакомому взять эти «заботы» на себя. Налбандян согласился при условии, что часть денег причитается ему. После этого Владимир Лабинов передал ему телефон Ана.

Подозреваемый подтвердил, что в ходе предварительного следствия говорил правду, уточнив, что только три дня назад получил от следователя протокол. Адвокат подсудимого Максим Реморенко спросил, кто же все-таки является инициатором взятки. Тут Налбандян возмутился, дескать, как же министр в своем кабинете мог говорить о взятках.

Судья Александр Мерков еще раз спросил, кто же инициировал взятку. Подсудимый вновь повторил, что именно от Ана первоначально поступило предложение. Когда Мерков попросил объяснить, почему сейчас подозреваемый говорит одно, а год назад говорил совсем другое, Налбандян сказал:

«Потому что год назад я просто подписал и не читал».

Адвокат Реморенко вновь уточнил, какие же показания правильные? После этого Налбандян ответил, что все же правильные показания он давал год назад, то есть отраженные в протоколе допроса. Реморенко удивился, так как несколько минут назад подозреваемый говорил, что протокола не читал. Карапет Налбандян и тут «вывернулся», заметив, что следователь читал ему его показания вслух. Это был самый напряженный момент допроса.

Второй транш в рамках грантов копания «БиоКарелия» получила в сумме 20 миллионов рублей. За эту «услугу» Налбандян попросил у Сорокина 3,6 миллиона рублей, из которых он передал Лабинову на Ладожском вокзале 1 миллион рублей. Подозреваемый объяснил, что, так как первый раз он не брал для себя деньги, то посчитал, что теперь ему причитается больше. Интересно, что разговаривая по телефону, взятку в один миллион рублей старые знакомые называли одним гектаром, а Сорокина агрономом. Для конспирации.

Дальше — больше. В 2022 году компания «БиоКарелия» получила на 11 заявителей 44 миллиона рублей. У Сорокина посредник запросил 4 миллиона рублей. Деньги также передавались на Ладожском вокзале. Из этой суммы Налбандян забрал себе 3 миллиона, а Владимиру Лабинову передал один миллион рублей. Если верить его показаниям, он стал переживать, что Лабинову досталась меньшая доля. Подозреваемый попросил у Сорокина еще 2 миллиона рублей, чтобы передать министру. Но Сорокин смог собрать только 1,5 миллиона рублей, которые Налбандян передал Лабинову в Санкт-Петербурге в фойе гостиницы «Октябрьская». На вопрос, как Налбандян истратил миллионы, которые оставил себе, подозреваемый наотрез отказался отвечать.

Небольшое наблюдение. Давая показания, Налбандян не раз оценивал Сорокина как очень порядочного человека. Когда Лабинов спросил, находился ли он когда-либо у подозреваемого в подчинении, а именно об этом сказал Ан, давая показания в суде, Налбандян возмутился, объяснив, что именно Лабинов назначил его в свое время директором института. Он даже заметил, что нужно быть «придурком», чтобы такое говорить. Можно только удивляться особенностям человеческого восприятия, когда порядочность приравнивается к строгому исполнению обязательств по передаче взяток, а неточности по поводу того, кто у кого был когда-то в подчинении, вызывают нескрываемое возмущение.

Но, наверное, самыми интересными будут показания экс-министра, если, конечно, он согласится их давать. Мы следим за ходом судебного разбирательства.