Плодородные участки в Карелии зарастают сорняками

За девять месяцев текущего года Россельхознадзор Карелии проверил больше восьми тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Сотрудники ведомства выявили 354 нарушения земельного законодательства, затронувших более пяти тысяч гектаров.

Примечательно, что около трети участков с нарушениями были обследованы с использованием дронов, сообщили в пресс-службе организации.

Там отметили, что основной проблемой остается зарастание сельскохозяйственных земель сорняками, а также кустами и деревьями. Кроме того, в девятнадцати случаях зафиксировали уничтожение плодородного слоя почвы и порчу земель.

Арендаторам земельных участков вынесли 191 предостережение и выдали 16 предписаний на устранение нарушений. Также 35 дел о возможном изъятии земель направили в соответствующие государственные органы. // фото: pixabay.com