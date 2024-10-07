Из-за ОРВИ 24 класса и две детсадовские группы ушли на карантин

Эпидемию ОРВИ зафиксировали на минувшей неделе в Карелии и ее столице. Статистику заболеваемости за период с 30 сентября по 6 октября привели в региональном отделении Роспотребнадзора.

В частности, зафиксировали 6 737 заболевших ОРВИ в республике в целом и 3 501 – в Петрозаводске.

В регионе уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 18,5 процента. Болеют в основном дети 7 – 14 лет, а также жители региона с 15 лет и старше. В карельской столице заболеваемость выше эпидпорога на 13 процентов.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ на минувшей неделе приостановили учебу в 24 классах девяти школ региона и двух группах в двух детских садиках, расположенных Медвежьегорском и Суоярвском районах.

Кроме ОРВИ определили также коронавирус, заболевших было 112. Гриппа пока что не фиксировали. // фото: pixabay.com