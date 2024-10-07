Биолог назвал самые опасные популярные комнатные растения

Биолог Никита Кифель назвал ряд комнатных растений, которые представляют опасность, особенно для домашних животных и детей. Его слова приводит aif.ru.

По словам специалиста, некоторые комнатные растения лучше не выращивать в жилых помещениях. Например, карликовые хризантемы могут стать причиной аллергических реакций — от кожного раздражения до затруднений дыхания.

Одним из самых опасных растений Кифель назвал монстеру, в соке которой содержатся ядовитые вещества. При попадании в рот это может вызвать отек гортани и слизистых оболочек, если дети или питомцы решат пожевать его листья. Эксперт также отметил олеандр, чьи все части ядовиты. Попадание его сока в организм вызывает сильные колики, рвоту, диарею и может привести к сбоям в работе сердца и нервной системы.

Диффенбахия тоже попала в список нежелательных растений. Сок ее листьев вызывает ожоги при контакте с кожей, а при попадании в рот — аллергические отеки слизистой оболочки. Для животных такой контакт может быть смертельно опасным, предостерёг Кифель.

Кроме того, биолог отметил филодендрон. В его соке содержится кальциевая соль щавелевой кислоты, которая при попадании внутрь вызывает язвы и онемение, а в больших количествах может привести к летальному исходу. // фото: pixabay.com