Лауреатов и Человека года определят в Карелии

Заявки на включение в список кандидатов на присвоение высоких званий необходимо подать до 10 ноября. Свои ходатайства смогут подготовить трудовые коллективы, общественные объединения, органы государственной власти и местного самоуправления.

Лауреатов и Человека года в Карелии определяют с 2002 года. 2024-ый не станет исключением.

По доброй традиции, в конце года мы чествуем выдающихся людей нашей республики. Тех, кто своим трудом и служением удостоен всеобщего признания. Предлагаю в этом году вместе определить список претендентов,

– обратился к жителям Карелии Глава региона Артур Парфенчиков.

Среди лауреатов обычно можно увидеть профессионалов любой из отраслей экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военнослужащих, представителей культуры, искусства, науки, образования, спорта и других профессий, представителей рабочих специальностей. Всех тех, кто именно в 2024 году внес существенный вклад в культурное, научное, социально-экономическое развитие Республики Карелия, добился весомых результатов на производстве, в воспитании и образовании подрастающего поколения, защите нашего Отечества, а также вел активную общественную, благотворительную, добровольческую и волонтерскую деятельность.

Ходатайства о включении граждан в число лауреатов и о признании гражданина Человеком 2024 года Республики Карелия с указанием заслуг и достижений соискателя звания необходимо не позднее 10 ноября направить на имя Главы Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова по адресу: 185028, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 19.

Порядок предоставления и перечень необходимых документов подробно описан на официальном портале Республики Карелия .

Справки по телефонам: (8142) 79-93-80, (8142) 79-93-78.

//Фото: пресс-служба Правительства РК