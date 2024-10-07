Дорогу перекроют в Карелии из-за ремонтных работ

В Муезерском районе во вторник, 8 октября, перекроют дорогу. Об этом сообщает паблик администрации района.

По данным источника, на дороге Тикша-Реболы на 56-м километре будут проводиться ремонтные работы. Возможны ограничения движения с 11 до 14 часов.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото: unsplash.com / Shirly Niv Marton