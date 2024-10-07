Часть домов в Петрозаводске во вторник останется без воды

Во вторник, 8 октября, в Петрозаводске планируются ремонтные работы на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в компании «РКС-Петрозаводск».

По данным организации, без воды останутся дома по следующим адресам: ул. Свердлова, д. 18, 20, 25, пр. Ленина, д. 11в, 11г, 11д, ул. Дзержинского, д. 8. Воды не будет с 13 до 20 часов.

Также возможно отключение домов на улице Кирова, д. 12, 13, 15, 18. // Фото «Петрозаводск говорит»