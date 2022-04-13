В ФАС России недовольны тем, как в Карелии распределяли субсидии     

Текст: Антонина Кябелева

1 апреля 2022 года антимонопольное ведомство страны завершило работу над заключением, в котором фактически изложена краткая история «удушения» частных совхозов республики, которые полностью или частично лишились государственной поддержки.

Данный документ – промежуточный. Окончательное решение ФАС России должна принять в самое ближайшее время. Участникам дела предложено до 25 апреля представить дополнительные пояснения и доказательства. Предполагается, что резолютивная часть решения Федеральной антимонопольной службы может быть оглашена уже в конце апреля – начале мая.

Два года тянется история, которая началась с обращения руководителей частных совхозов АО «Эссойла» и ООО «Маяк» в антимонопольное ведомство. В июле 2021 года ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении карельского правительства и создало специальную комиссию по его рассмотрению. Этому предшествовал отказ правительства республики исполнить предписание антимонопольной службы, потребовавшей прекратить предоставление персональных субсидий государственным совхозам и уравнять в правах на получение мер господдержки предприятия разных форм собственности.

Крен в практике распределения государственных субсидий карельским сельхозпредприятиям непосредственно связан с деятельностью министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова, который осенью 2017 года возглавил республиканское министерство. Резкие перемены в политике карельского минсельхоза стали особенно заметны в 2019 году, когда были внесены изменения в правила предоставления субсидий, и частным совхозам стали постепенно снижать государственную поддержку. Финансовые потоки были перенаправлены в сторону четырех государственных совхозов. С каждым годом частные предприятия получали все менее заметную финансовую помощь от государства, а некоторые и вовсе ее лишились, тогда как два самых слабых государственных совхозов – Ведлозерский и Толвуйский буквально «заливали» многомиллионной поддержкой из бюджета.

В заключении ФАС России приведены следующие факты.

В 2019 году ООО «Янишполе» сократили субсидии на поддержку животноводства на 26% по сравнению с 2018 годом. В 2020 и 2021 годах сельхозпредприятию субсидии вообще не предоставлялись.

Одновременно, отмечено в документе, государственным совхозам, помимо мер государственной поддержки, выделялись персональные субсидии на модернизацию производства, приобретение оборудования, техники, скота. По мнению минсельхоза Карелии, предоставление персональных субсидий государственным предприятиям не противоречит законодательству. Комиссия пришла к другому выводу. В заключении сказано, что предоставление персональных субсидий государственным совхозам одновременно с субсидиями в рамках госпрограммы развития РК создает неравные условия и приводит к ограничению конкуренции на рынке разведения крупного рогатого скота и производства сырого молока.

Собственно говоря, распределение огромных бюджетных средств в пользу государственных совхозов давно вызывает критику в адрес минсельхоза и республиканского правительства. В 2019 году карельское УФАС уже выносило правительству республики предупреждение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. После этого стало только хуже, а выделение государственным совхозам десятков миллионов рублей в виде персональной помощи стало обычным делом.

В марте 2022 года минсельхоз Карелии и вовсе пошел на беспрецедентный шаг в распределении субсидии на произвоство молока.

Государственные совхозы Ильинский и Мегрега получили в общей сложности 39,4 миллиона рублей. Над двумя другими победителям конкурса из числа частных предприятий попросту поиздевались, так сказать, с особой изощренностью. ООО «Янишполе» получило 306,9 тысячи рублей, а ООО «Агрокомплекс имени В.М.Зайцева» не получило ни копейки.

Подобную схему распределения объяснили тем, что «лимитов не осталось».

История этого конкурса в заключение антимонопольного ведомства, конечно, не вошла. Зато в документе есть другой интересный эпизод.

В Карелии уже несколько лет обсуждается проект строительства роботизированной молочной фермы, на возведение которой в 2020 году республика получила из федерального бюджета 500 миллионов рублей. Проект до сих пор не реализован, нет даже прошедшей госэкспертизу документации. Естественно, Лабинова не раз спрашивали, где находятся полмиллиарда бюджетных рублей. Он неизменно успокаивал, что они лежат на счетах казначейства, дескать, не стоит беспокоиться. В конце 2021 года, отвечая на депутатский запрос, Лабинов сообщил, что средства размещены в управлении Федерального казначейства по РК «на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами юридического лица».

В заключении ФАС России сказано, что 500 миллионов рублей, выделенные АО «Совхоз Ведлозерский» на модернизацию, были внесены в уставной капитал предприятия, который с 8 февраля 2021 года увеличен до 595,627 миллиона рублей. В принципе, одно не противоречит другому. Правда, в случае банкротства совхоза Ведлозерский уставной капитал общества служит гарантией того, что предприятие расплатится по своим обязательствам. Иными словами, существует потенциальная опасность, что средства, выделенные на роботизированную ферму, могут быть израсходованы на другие цели, а точнее на покрытие долгов.

В документе антимонопольного ведомства приводятся наглядные результаты того, куда продвинулось сельское хозяйство за последние годы.

В 2018 году в республике в сфере молочного животноводства работало не менее 15 хозяйств, доля которых в валовом надое молока составляла около 91 процента. После изменения в 2019 году правил предоставления субсидий начались необратимые процессы. В 2021 году, отмечено в документе, в республике осталось 8 сельхозпредприятий, имеющих право на получение государственных субсидий.

Другими словами, буквально за три года почти вдвое сократилось количество хозяйств, производящих сырье для молококомбинатов.

Странно, что Владимир Лабинов обиделся, когда один из членов комиссии сказал о разрушении минсельхозом сельского хозяйства республики. Ведь назвать происходящее укреплением села вряд ли у кого-то повернется язык.

Повторимся, заключение Федеральной антимонопольной службы России – это промежуточный документ. Мы попросили участников дела прокомментировать его.

Галина Ширшина, представляющая ООО «Янишполе», сказала:

«Это только предварительное заключение. Надо дождаться окончательного решения».

Игорь Клопот, представляющий находящееся в стадии банкротства ООО «Маяк», сообщил о том, что готовит письменные дополнения для комиссии Федеральной антимонопольной службы. По его мнению, банкротство ООО «Маяк» произошло из-за сокращения мер государственной поддержки.

«Ни "Ведлозерский" совхоз, ни "Толвуйский" не вышли на тот уровень совхоза "Маяк", на котором они нас загубили»,

- сказал Клопот.

Генеральный директор АО «Эссойла» Насиб Абдуллаев считает, что антимонопольная служба провела глубокий и всесторонний анализ ситуации в Карелии. По его мнению, уже невозможно скрыть нарушения антимонопольного законодательства со стороны минсельхоза Карелии.

«Когда нарушается антимонопольное законодательство, получается не развитие экономики, а провал. Это, на мой взгляд, случилось в сельском хозяйстве республики»,

- отметил директор совхоза.

Он сказал, что в целом удовлетворен заключением ФАС России. Правда, по словам Абдуллаева, в него не вошла практика двойных стандартов при заключении соглашений с сельхозпредприятиями.

В 2022 году минсельхоз подписал соглашение с АО «Эссойла» на предоставление мер государственной поддержки. Абдуллаев отметил, что если в 2018 году предприятие получило в виде государственных субсидий 32 миллиона рублей, то в 2022 году он в лучшем случае рассчитывает на 4,5 миллиона рублей.

Директора частных сельхозпредприятий не раз предупреждали руководство Карелии, что лишение совхозов государственной поддержки обернется уничтожением хозяйств. Слушать их не стали. Теперь приходится расплачиваться многомиллионными бюджетными вливаниями в государственные совхозы, чтобы приостановить деградацию целой отрасли. Самое печальное, что высокопоставленные чиновники, скорее всего, уйдут от персональной ответственности, а некоторые еще и получат государственные награды.