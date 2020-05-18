«Птицы уже нет, свинины нет, по молоку точно будет снижение»

На протяжении последних полутора лет директора карельских негосударственных совхозов не раз публично предупреждали, что политика карельского минсельхоза может привести к трагедии на селе. До недавних пор их предпочитали не слышать.

Перелом в восприятии того, что происходит с молочным животноводством республики, произошел 15 мая 2020 года на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленному комплексу и энергетике. Впервые директора карельских совхозов сумели достучатся до власти. Пока только до представительной.

На заседании парламентского комитета было решено провести анализ того, насколько разумно минсельхоз Карелии распределяет огромные средства, которые выделяются на поддержку сельского хозяйства. У депутата ЗС РК возникли серьезные опасения, как бы не угробили последнее, что осталось от животноводства республики.

В последнее время карельским депутатам не раз приходилось обращаться к теме молочного животноводства. Только в этом году депутаты разбирались с критической ситуацией, сложившаяся в ООО «Маяк», и прекращением деятельности ООО «Видлица Агро», владелец которого решил перебазировать молочное стадо в Ленинградскую область. Новое обращение поступило Насиба Абдуллаева, генерального директора известного в Карелии предприятия АО «Эссойла». В нем указывалось на недопустимое сокращение размера государственных субсидий, которые предоставляются частным совхозам.

Выступая в парламенте, министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов повторил то, о чем он уже неоднократно заявлял на многочисленных совещаниях, связанных с распределением субсидий на поддержку сельского хозяйства.

В последние два года для того, чтобы получить субсидии от государства, частные совхозы должны выполнить ряд довольно жестких условий. Директора негосударственных предприятий не раз отмечали, что часть этих требований заведомо невыполнима. Например, требование серьезно нарастить производство молока связано с увеличением дойного стада. Но если у небольшого совхоза нет свободных средств на приобретение коров или их просто негде разместить, то ситуация становится безвыходной. Совхоз не получает помощи от государства, что в условиях Севера для сельхозпредприятия означает медленное затухание деятельности.

К государственным совхозам подход у минсельхоза иной. На протяжении последнего времени слабые государственные совхозы буквально «заливают» деньгами, фактически отбирая их от других хозяйств.

В 2019 году карельскому УФАС даже пришлось направлять предписание об устранении нарушений правительству республики, указав на грубые «перекосы» в сторону государственных совхозов при распределении государственных субсидий.

Но к тому времени деньги минсельхоз Карелии уже истратил, и изменения в нормативных документах ничего по факту не изменили. В 2020 году государственная помощь для негосударственных совхозов Карелии стала еще более недоступной. Одно из условий получения субсидии – это увеличение производства молока на 3,2 процента.

- Логика построения этих обязательств вытекает из доведенных до Республики Карелия федеральных целевых индикаторов, - сообщил Владимир Лабинов.

Он отметил, что невыполнение этих целевых индикаторов приведет к штрафным санкциям и возврату части неиспользованных средств, выделенных из федерального бюджета.

- Помимо самого факта возвращения средств обратно, мы автоматически попадаем в перечень не совсем благонадежных, что на будущее, на перспективу, сокращает возможность обращения за получением дополнительных средств поддержки по тем или иным направлениям,

- отметил министр.

Он сообщил, что по итогам 2019 года Карелия уже возвращала деньги в федеральный бюджет. Другими словами, новые правила распределения субсидий, которые активно продвигает Лабинов, не принесли позитивных результатов. Но министр упорно продолжает реализовывать политику, которая, по мнению потенциальных получателей господдрежки, является губительной для отрасли. Владимиру Лабинову это говорят уже в лицо. Но, видимо, для министра индикаторы важнее, чем вопрос существования реальных предприятий.

В 2020 году от мер господдержки отрезали уже четыре негосударственных совхоза – АО «Эссойла», ООО «Видлица Агро», ООО «Маяк» и ООО «Янишполе».

ООО «Агрокомплекс имени В.М. Зайцева» соглашение заключило, но, как признался генеральный директор агрокомплекса Григорий Мануйлов, он был вынужден это сделать.

Владимир Лабинов не отрицает, что в последние два года реальная помощь негосударственным предприятиям действительно существенно снизилась. Если раньше совхозы получали помощь от 8 до 10 рублей в расчете на 1 килограмм произведенного молока, то сейчас 2,2 рубля, то есть в 4 раза меньше. Владимир Лабинов объяснил, что министерство, оставив небольшой объем компенсирующих субсидий, главный упор сделало на субсидии стимулирующего характера.

Почему новые правила не стали стимулом, обернувшись для некоторых предприятий катастрофой, подробно рассказали директора совхозов.

В 2010 году, вспомнил Насиб Абдуллаев, совхоз вышел из процедуры внешнего управления и с тех пор ежегодно наращивал поголовье скота. Но выше потолка в 800 голов, по его словам, уже не прыгнуть, так как животных негде разместить. АО «Эссойла» ежегодно вкладывает от 10 до 20 миллионов рублей в технику. В 2019 году, рассказал Абдуллаев, предприятие вложило в техническое перевооружение более 18 миллионов рублей. Директор АО «Эссойла» утверждает, что, несмотря на выполнение плановых показателей, в 2019 году совхозу была сокращена господдержка. Он обвинил Лабинова в двойных стандартах по отношению к государственным и частным совхозам.

Насиб Абдуллаев попытался выяснить у министра, какие результаты за первый квартал 2020 года продемонстрировали предприятия молочного животноводства. Лабинов ушел от ответа, сославшись на то, что у него нет официальных данных. Он, правда, подтвердил, что в первом квартале 2020 года производство молока действительно снизилось.

Абдуллаев сказал, что, по информации на начало апреля, поголовье скота сократилось на 237 коров, а валовый надой молока снизился на 500-700 тонн. По его оптимистическим прогнозам, к концу года молочное стадо в Карелии сократится на 450 животных, а производство молока упадет на 3,7 тысячи тонн.

Это, по словам Абдуллаева, равносильно потере крупного хозяйства.

Григорий Мануйлов уверен, что в последние годы в молочном животноводстве Карелии начались необратимые процессы. По его словам, так и не были найдены исинные причины тяжелого положения в совхозе «Маяк», ухода из Карелии ООО «Видлица Агро», сокращения дойного стада.

- По моему мнению, здесь одна причина – с начала 2019 года резкое сокращение поддержки негосударственных предприятий,

- сказал Мануйлов.

В 2019 году ООО «Агрокомплекс имени В.М. Зайцева», настаивает гендиректор, выполнило все обязательства, которые были зафиксированы в соглашении с минсельхозом РК. Однако господдержка агрокомплекса в прошлом году сократилась почти в два раза, а точнее на 42 процента. Григорий Мануйлов рассказал, что предупреждал Лабинова о грядущей катастрофе в отрасли из-за резкого снижения господдержки, но никаких мер принято не было.

Парадоксально, что даже при условии выполнения завышенных требований минсельхоза, в 2020 году господдержка агрокомплекса уменьшится еще на 15-20 процентов по сравнению с 2019 годом.

Политика минсельхоза уже привела к тому, что из прибыльного предприятия Агрокомплекс имени В.М. Зайцева превратился в убыточное. Мануйлов сообщил, что и 2019 год, и первый квартал 2020 года хозяйство закончило с убытками.

- С 2019 года нам пришлось от всех планов по развитию предприятия отказаться. Речь идет о сохранении предприятия… В 2019 году мы впервые заплатили налогов больше, чем получили государственной поддержки,

- сказал Григорий Мануйлов.

По его оценке, тех денег, которые сегодня выделяет Карелия на поддержку сельского хозяйства, при разумном распределении средств с лихвой хватило бы и на государственные, и на частные совхозы, и на фермерские хозяйства. Руководители совхозов просят вернуть объем господдержки хотя бы на уровень 2018 года. Если этого не сделать, то, по словам Мануйлова, от совхозов «останутся одни вывески и названия без коров и работников».

Депутаты встали на сторону карельских совхозов. Ольга Шмаеник сообщила, что АО «Эссойла» не единственное предприятие, которое недовольно мерами государственной поддержки.

- Жалуются на эти меры господдержки негосударственные предприятия. И они практически все говорят: «Ребята, что-то с этими мерами поддержки для нас не так»,

- заметила Шмаеник.

Она уверена, что необходимо детально проанализировать, что происходит с государственными субсидиями и почему так много жалоб. Ее поддержал Алексей Исаев, которому тоже показалось странным, что четыре сельхозпредприятия в этом году остались без субсидий:

- Это огромная разница между компенсирующей частью и стимулирующей… А если предприятие не может развиваться по каким-то причинам? Если у них нет технической возможности увеличить поголовье или нет кормовой базы? Это такая скользкая штука.

Депутаты решили, что необходимо в сентябре провести парламентские слушания и дать оценку тому, насколько разумно распределяются бюджетные средства.

- Лишь бы не было поздно, - сказала депутат Светлана Бачой.

Промежуточную оценку деятельности Владимира Лабинова дал депутат Олег Доценко:

- Птицы уже нет, свинины нет, по молоку точно будет снижение, по поголовью точно будет снижение. Вот он, собственно говоря, общий результат работы. Меня это тревожит.

Антонина Кябелева